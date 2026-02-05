Terna affida i lavori sotto tensione a 40 operatori specializzati | la nuova struttura per le infrastrutture elettriche

Terna ha deciso di affidare i lavori sotto tensione a 40 operatori specializzati. È una mossa che cambia le regole nel settore dell’energia in Italia. La società ha costituito una nuova struttura dedicata alla manutenzione e agli interventi sugli impianti elettrici, puntando su personale altamente qualificato. La scelta mira a rendere più sicuri e più efficienti gli interventi sulle reti, riducendo i tempi e i rischi per il personale.

È una novità senza precedenti nel settore dell'energia: Terna, azienda responsabile della gestione del sistema elettrico nazionale, ha affidato i lavori di manutenzione e intervento su impianti e infrastrutture elettriche a 40 operatori specializzati. La scelta è stata fatta per garantire l'efficienza, la sicurezza e la qualità del servizio in una fase critica del processo operativo. Le attività saranno effettuate in 40 comuni, sparsi tra l'area della Sicilia meridionale e la fascia settentrionale della regione, tra cui Enna, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano C.

