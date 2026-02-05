Tentano di pagare con soldi falsi | tre denunciati uno arrestato

Tre persone sono state fermate e denunciate dai carabinieri di Solofra per aver tentato di pagare con soldi falsi. Tra loro, un uomo di 40 anni di Altavilla Irpina è stato anche arrestato. Gli altri due, un uomo e una donna della provincia di Napoli, sono stati messi sotto indagine. Secondo le forze dell’ordine, avevano in tasca monete contraffatte e strumenti per forzare casse o porte. La vicenda si è svolta in poche ore, con i militari che hanno intercettato e fermato i sospetti prima che potess

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto un 40enne di Altavilla Irpina e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino altre due persone (un uomo e una donna originari della provincia di Napoli), ritenute responsabili, in concorso, dei reati di "spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate" e "possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli". I tre si erano recati presso un esercizio commerciale del comune di Montoro, dove avrebbero tentato di effettuare un acquisto utilizzando una banconota contraffatta da 50 euro.

