Tenta di scappare dal carcere catturato il killer delle escort

Prima ha scavalcato il muro dei passeggi. Poi quello di cinta. Usando una scaletta rudimentale, fatta con lenzuola come montanti e pezzi di manico di scope come gradini, oltre a un rampino costruito con parti delle sbarre delle sua cella. Arrivato a pochi passi dai cancelli del carcere di Sollicciano, è stato braccato dalla polizia penitenziaria. Rocambolesco tentativo di evasione ieri mattina nel carcere di Firenze: protagonista della fuga da film, Vasile Frumuzache, il 33enne ex vigilante romeno che ha confessato nel giugno scorso l'omicidio delle due escort a Prato e Montecatini Ana e Denisa.

