L’Apuania affronta un’altra sconfitta e si avvicina sempre di più alla zona playout. La squadra toscana lotta, ma questa volta non riesce a superare la capolista Bagnolese, che si impone per 3-2 in un match combattuto. La situazione in classifica rimane difficile, e la squadra dovrà trovare presto risorse per risalire la china.

Pronostico rispettato in riva al Mincio dove l’Apuania Tennistavolo non riesce nell’impresa di battere la capolista Bagnolese e nella seconda giornata di ritorno del campionato di A1, torna a casa sconfitta con un 3-2 che frutta un punto, ma che serve a poco per risalire una classifica che si fa sempre più critica. Contro i mantovani degli ex Bobocica e Soderlund, i gialloazzurri partono male: Jon Peon è sconfitto 3-1 (8-11, 11-7, 12-10, 11-8) da Mihai Bobocica e Francisco Sanchi subisce un secco 3-0 (11-5, 11-7, 11-6) da Hampus Soderlund. Sul 2-0 incontro tutto in salita per i carraresi che però hanno la forza di reagire e di recuperare, prima con Matteo Mutti che si impone su Tommaso Giovannetti per 1-3 (11-13, 14-12, 9-11, 7-11) e poi con Jon Peon che piega Hampus Soderlund con un 2-3 (12-10, 12-10, 7-11, 6-11, 6-11). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennistavolo Stagione disastrosa per la compagine apuana che si arena in riva al Mincio. La posizione in classifica resta critica. L’Apuania si arrende alla capolista Bagnolese

