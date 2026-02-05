Tennis | barchessa supera le sfide per la Coppa Veneto inizia nuova fase

Il TC Barchessa ha vinto in trasferta contro Noventa Vicentina e si qualifica per le semifinali della Coppa Veneto di tennis. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1 e segna l’inizio di una nuova fase per il club.

Il TC Barchessa, con un impegno decisivo nella Coppa Veneto di tennis, ha superato tutte le sfide per accedere alle semifinali della classe B, in una partita che ha visto la sua vittoria in trasferta contro la Noventa Vicentina con il risultato di 2-1. La squadra, senza il suo numero uno Igor Rossi, ha saputo dimostrare forza e coesione, soprattutto in un contesto dove la mancanza di un giocatore fondamentale avrebbe dovuto mettere a dura prova la sua capacità di vincere. Questo successo consente alla Barchessa di affrontare, domenica 8 febbraio alle 10, il Chioggia, con cui aveva perso durante la regular season.

