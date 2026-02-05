Temporali in Veneto | previsioni per il weekend e ritorno di cieli sereni

Il weekend in Veneto inizia con piogge intense e temporali che si sono abbattuti mercoledì e giovedì, portando acqua e neve sui monti. Le previsioni indicano che nei prossimi giorni il cielo tornerà a schiarirsi e il sole comincerà a farsi vedere di nuovo. Le città e le zone colpite devono ancora fare i conti con i danni, ma da domani il tempo dovrebbe migliorare.

**Temporali in Veneto: il maltempo arriva in pieno weekend, ma il sole tornerà a splendere nei giorni seguenti** Mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio 2026 il Veneto è stato colpito da forti temporali, con piogge diffuse in pianura e neve sugli altipiani montani. Le condizioni meteorologiche si sono dimostrate particolarmente instabili, con venti forti e probabilità di precipitazioni pari al 95% in certe aree. Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Badellino, specializzato su.com, il maltempo non si fermerà solo a fine settimana, bensì continuerà a influenzare la regione fino a venerdì 6 febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Temporali in Veneto: previsioni per il weekend e ritorno di cieli sereni Approfondimenti su Veneto Temporali Cieli grigi e clima umido fino al weekend, peggiora da Natale: le previsioni di meteo L’Emilia-Romagna si prepara a vivere una settimana caratterizzata da cieli spesso grigi e clima umido, con alta pressione che regna fino al weekend. La nuvolosità si dirada, in serata cieli sereni La giornata di martedì 20 gennaio a Bergamo sarà caratterizzata da condizioni generalmente serene, con nubi sparse al mattino e un cielo che si dirada nel corso della giornata. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Martedì 06 gennaio 2026 Previsioni meteo Italia di domani Ultime notizie su Veneto Temporali Argomenti discussi: Correnti atlantiche scatenate, piogge abbondanti con temperture miti. Nuova neve in quota; Meteo VENETO Video: previsioni aggiornate; Meteo perturbato in Veneto, allerta gialla per rischio idrogeologico: piogge intense e neve abbondante in montagna; Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna. Allerta Meteo della Protezione Civile: tra poco piogge e temporali, le regioni coinvolteSulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inte ... ilmeteo.it Allerta maltempo per pioggia, vento e neve: le regioni a rischio e le previsioni meteoL’Italia affronta una nuova perturbazione atlantica con previsioni meteo che indicano piogge intense, temporali, venti forti e neve, anche a bassa quota. Come rivela 3BMeteo, le piogge interesseranno ... blitzquotidiano.it Lunedì #2Febbraio Oggi il bollettino di criticità e allerta meteo-idro in #Veneto è VERDE per rischio idraulico, idrogeologico e rischio temporali. Si segnala l’emissione di allerta per neve a bassa quota. #AllertameteoVEN https://bit.ly/AvvisiCF facebook

