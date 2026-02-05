Tempo variabile sul weekend | da pioggia a soleggiato in settori diversi

Il fine settimana si apre con pioggia e nuvole, ma nel corso delle ore il cielo si apre e torna il sole in alcune zone. La mattina ha portato temporali e allerta meteo, ma nel pomeriggio molte aree si sono serene. Le previsioni cambiano di regione in regione: alcune città restano sotto nuvole, altre godono di bel tempo. La situazione è in evoluzione, quindi anche domani ci saranno modifiche al tempo.

**** Il weekend si presenta con un andamento meteorologico incerto, iniziando con un cielo coperto e un’ondata di maltempo che ha già interessato la regione, ma che ora sta lentamente abbandonando l’area. La previsione meteo indica che, per i prossimi giorni, l’atmosfera resterà dominata da nubi e precipitazioni, che si sposteranno progressivamente verso i Balcani. La temperatura, inoltre, sembra non superare facilmente la soglia dei nove gradi, con un clima umido e poco solare. A partire dal fine settimana, invece, il tempo si modifica, portando un cielo sereno o poco nuvoloso, con la possibilità di nebbie e gelate, soprattutto nei pressi delle aree pianeggianti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Risveglio con la pioggerella in diverse zone. Un'altra giornata dal tempo variabile/instabile con piogge sparse intermittenti e ampie schiarite. Cala di intensità lo scirocco/libeccio. Temperatura massima di 16 gradi circa.