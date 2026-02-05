Il meteo di oggi porta un po’ di tutto in Umbria e nelle Marche. Al mattino, il cielo si presenta parzialmente coperto, ma nel pomeriggio il sole prova a farsi largo tra le nuvole. Sono previsti brevi rovesci sparsi, soprattutto nelle zone collinari. Le temperature restano miti, con massime che toccano i 12-14 gradi. La situazione, quindi, resta instabile, con il cielo che cambia di ora in ora.

**Un giorno di sole e nuvole in Umbria e Marche: previsioni meteo per il 5 febbraio 2026** Nel cielo di Biella, come in tutta l'Umbria e le Marche, il tempo cambia inesorabilmente da giorno a giorno. Oggi, 5 febbraio 2026, la giornata inizia con un cielo coperto, le temperature basse e un umidità elevata, che si trasformerà in un pomeriggio più caldo, con un cielo sereno, prima di tornare a nuvole e possibili precipitazioni nella notte. Questo è il quadro meteorologico per la giornata in cui l'Italia meridionale, in particolare la provincia di Biella, vive un andamento climatico che sembra oscillare tra due estremi: il caldo e il freddo, il sole e la pioggia.

© Ameve.eu - Tempo variabile con sole e piogge sparse in Umbria e Marche

