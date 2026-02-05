Tempo variabile con sole e piogge sparse in Umbria e Marche
Il meteo di oggi porta un po’ di tutto in Umbria e nelle Marche. Al mattino, il cielo si presenta parzialmente coperto, ma nel pomeriggio il sole prova a farsi largo tra le nuvole. Sono previsti brevi rovesci sparsi, soprattutto nelle zone collinari. Le temperature restano miti, con massime che toccano i 12-14 gradi. La situazione, quindi, resta instabile, con il cielo che cambia di ora in ora.
**Un giorno di sole e nuvole in Umbria e Marche: previsioni meteo per il 5 febbraio 2026** Nel cielo di Biella, come in tutta l’Umbria e le Marche, il tempo cambia inesorabilmente da giorno a giorno. Oggi, 5 febbraio 2026, la giornata inizia con un cielo coperto, le temperature basse e un umidità elevata, che si trasformerà in un pomeriggio più caldo, con un cielo sereno, prima di tornare a nuvole e possibili precipitazioni nella notte. Questo è il quadro meteorologico per la giornata in cui l’Italia meridionale, in particolare la provincia di Biella, vive un andamento climatico che sembra oscillare tra due estremi: il caldo e il freddo, il sole e la pioggia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Umbria Marche
Meteo: piogge sparse fino a martedì poi torna a splendere il sole, weekend di nuovo instabile
Nubi sparse alternate a schiarite, piogge nella notte
Previsioni del Tempo: Italia dal 17 al 24 Novembre 2025
Ultime notizie su Umbria Marche
Argomenti discussi: Meteo | Il maltempo ha le ore contate: da giovedì torna il sole; Piogge, rovesci e cieli grigi ma fa più caldo: le previsioni meteo a Viterbo dal 2 all'8 febbraio; Nubi, nebbie, sole e pioggia - Heraldo; Meteo, ancora qualche pioggia nel weekend. Poi sole e temperature in rialzo.
Arte rinascimentale a Firenze, paesaggi pittoreschi nel Chianti Classico, ottimo cibo e vini eccellenti: il nostro team ha vissuto appieno la Toscana. Unico neo il tempo variabile, che però non è riuscito a intaccare l’ottima atmosfera. -- Renaissancekunst in Flore facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.