Tempi Moderni dopo 90 anni è ancora un film terribilmente attuale

“Tempi Moderni” appartiene a quella ristrettissima cerchia di film che hanno saputo imprimersi così profondamente nell'immaginario collettivo, da superare la barriera del tempo. Eppure, oggi sono 90 anni per il capolavoro di Charlie Chaplin, una satira acuta, spietata sulla tragedia dell'uomo.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Tempi Moderni

La band torinese Statuto ha annunciato il ritorno dal vivo, dopo aver ristampato due delle proprie opere più rappresentative, “Tempi Moderni” e “RiSKAtto”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tempi Moderni

Argomenti discussi: Tempi moderni compie 90 anni, eterno capolavoro della storia del cinema; Tempi moderni non dimostra 90 anni; 90 anni di ‘Tempi Moderni’, profezia del presente; Tempi Moderni compie novant'anni, la sublime e immortale danza di Chaplin tra comicità e tragedia.

«Tempi moderni» compie 90 anni, eterno capolavoro della storia del cinemaIl 5 febbraio 1936 viene presentato in anteprima al Rivoli Theatre di New York Tempi moderni/Modern Times (in Italia uscirà più di un anno dopo), sesto lungometraggio di Charles Chaplin, secondo film ... corriere.it

Tempi Moderni compie novant'anni, la sublime e immortale danza di Chaplin tra comicità e tragediaUna delle vette più alte del cinema, un’opera di rara bellezza e di immutata potenza visiva con un ritratto dell’uomo che resiste alla meccanizzazione e all'indifferenza ... wired.it

5 febbraio 1936 Al teatro Rivoli di New York si tiene la prima di "Tempi moderni" ("Modern Times") #capolavori x.com

#AccaddeOggi | 5 febbraio 1936 Usciva Modern Times (Tempi moderni) dell'immenso Charlie Chaplin. https://www.lasinistraquotidiana.it/charlie-chaplin-protagonista-del-novecento/ #5febbraio #CharlieChaplin #storiedicinema #filmcommunity #cinema facebook