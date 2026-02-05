Telefonate e pedinamenti alla compagna dell’ex | sotto accusa una 53enne

Una donna di 53 anni di Recanati è finita sotto accusa per stalking. Nei primi dieci giorni dell’ultimo mese, ha chiamato ripetutamente la sua ex e ha pedinato la nuova compagna dell’uomo con cui aveva avuto una relazione. Le telefonate sono arrivate a tutte le ore, creando paura e disagio alla vittima. La donna ora rischia un procedimento penale.

Raffica di telefonate nel giro di dieci giorni, a tutte le ore, alla nuova compagna del suo ex: per questo è finita sotto accusa per stalking una 53enne che vive a Recanati. Nel dicembre scorso, la donna era già stata condannata a un anno di reclusione per lo stesso reato nei confronti del suo ex fidanzato e della nuova compagna: era accusata, in quella circostanza, di aver seguito e pedinato la coppia e di aver rigato l'automobile di lei. Gli episodi per cui è tornata sotto processo sarebbero avvenuti nel mese di agosto del 2024. Secondo l'accusa, sostenuta ieri in tribunale dal pubblico ministero Enrico Riccioni, la 53enne avrebbe telefonato numerose volte, anche attraverso utenze anonime, alla nuova compagna del suo ex.

Un uomo di 53 anni di Avellino è stato arrestato dalla Polizia dopo essere stato condannato in via definitiva per ripetuti maltrattamenti in famiglia, anche sul luogo di lavoro della compagna.

