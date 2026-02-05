Telefonate bloccate a Scicli primo giorno di emergenza sanitaria in Sicilia

Questa mattina a Scicli molte persone si sono trovate senza telefono e senza connessione Internet. La notte tra il 4 e il 5 febbraio, il paese ha vissuto ore di confusione, con telefonate bloccate e servizi online inutilizzabili. La situazione ha creato disagio tra i cittadini e le attività locali, che ora cercano di capire cosa sia successo e come risolvere il problema.

Scicli, nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 2026, ha vissuto una giornata di caos. Le telefonate sono andate in blocco, il telefono fermo, l'accesso a Internet impossibile. A Scicli, il blackout telefonico non era soltanto un problema tecnico: era un vero e proprio disastro della comunicazione. La città, con circa 10.000 abitanti, è rimasta improvvisamente isolata. Non soltanto le linee mobili, ma anche quelle fisse – soprattutto quelle della rete fissa – si sono interrotte. I numeri di rete, i canali di comunicazione, l'accesso ai pagamenti digitali, alle email, alle funzioni essenziali di un'attività quotidiana, tutto è andato in tilt.

