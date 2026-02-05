Teatro | a Cannobio va in scena In the deep A un passo dalla luce
Sabato sera, il Teatro Nuovo di Cannobio apre le porte a uno spettacolo intenso:
Sabato 7 febbraio nuovo appuntamento con il teatro a Cannobio. Alle 21, sul palco del Teatro Nuovo, va in scena lo spettacolo "In the deep. A un passo dalla luce", direttamente da "Ballando con le stelle". Musical con Veera Kinnunen, Moreno Porcu, Antonio Careri, Arianna Favaro, Elisa Brunetti.🔗 Leggi su Novaratoday.it
