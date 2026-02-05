Teatro | a Cannobio va in scena In the deep A un passo dalla luce

Da novaratoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera, il Teatro Nuovo di Cannobio apre le porte a uno spettacolo intenso:

Sabato 7 febbraio nuovo appuntamento con il teatro a Cannobio. Alle 21, sul palco del Teatro Nuovo, va in scena lo spettacolo "In the deep. A un passo dalla luce", direttamente da "Ballando con le stelle". Musical con Veera Kinnunen, Moreno Porcu, Antonio Careri, Arianna Favaro, Elisa Brunetti.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cannobio Teatro

Al Teatro Dalla di Manfredonia va in scena lo spettacolo di danza ‘Pietas’

Al Teatro Dalla di Manfredonia si conclude la stagione di prosa ‘respIRA’ con lo spettacolo di danza ‘Pietas’.

"Tagli di luce": voci e testimonianze in scena al Teatro Pirandello

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cannobio Teatro

Argomenti discussi: Eventi Cannobio Febbraio 2026.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.