Teatro | a Cannobio va in scena In the deep A un passo dalla luce

Sabato sera a Cannobio il Teatro Nuovo apre le porte a “In the deep. A un passo dalla luce”. Lo spettacolo in programma alle 21 porta sul palco un nuovo allestimento, attirando un pubblico curioso e appassionato. La serata promette emozioni e riflessioni, con attori pronti a coinvolgere gli spettatori in una trama intensa e ricca di suspense.

Sabato 7 febbraio nuovo appuntamento con il teatro a Cannobio. Alle 21, sul palco del Teatro Nuovo, va in scena lo spettacolo "In the deep. A un passo dalla luce", direttamente da "Ballando con le stelle". Musical con Veera Kinnunen, Moreno Porcu, Antonio Careri, Arianna Favaro, Elisa Brunetti.

