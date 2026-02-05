Oggi il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea si riunisce a Francoforte. La decisione è attesa: i tassi d’interesse dovrebbero rimanere al 2%. La riunione si concentra sulla stabilità delle condizioni finanziarie europee, senza grandi sorprese previste.

**Le tasse di interesse della BCE si confermano al 2%: il consiglio direttivo si riunisce a Francoforte per decidere la stabilità** È il 5 febbraio 2026, e il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) è riunito a Francoforte per prendere una decisione cruciale. La notizia, annunciata con precisione nel pomeriggio, è chiara: **i tassi d’interesse saranno confermati al 2%**, come previsto da gran parte degli analisti, e come richiesto da una nuova stima dell’inflazione europea. Con un calo significativo rispetto ai livelli precedenti, l’inflazione nella zona euro è calata a **1,7% a gennaio**, inferiore all’obiettivo della BCE del 2% e ben al di sotto del 2,3% registrato a dicembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

Giovedì la Banca centrale europea annuncerà se confermerà i tassi di interesse attuali.

La BCE è attesa a confermare i tassi al 2% domani, mentre l’inflazione nell’area euro si stabilizza al 2,1%, secondo i dati di Eurostat.

Tassi d’interesse, oggi la decisione della Bce: attesa conferma al 2%Nuova decisione oggi, 5 febbraio, del Consiglio direttivo della Banca centrale europea sui tassi d’interesse. L'inflazione nell'area euro frenata all'1,7%, ben sotto l'obiettivo della Bce del 2%, non ... tg24.sky.it

Taglio dei tassi Bce rimandato, fermi al 2% per la quinta volta consecutivaLa decisione della Banca centrale europea si basa sull’osservazione di inflazione e crescita. E impatta su mutui, credito e aspettative di famiglie e imprese ... quifinanza.it

