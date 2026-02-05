Taranto i video dei devastanti assalti ai bancomat con gli esplosivi | 1 milione di bottino e 5 arresti

Cinque persone sono state arrestate questa mattina a Taranto, accusate di aver preso parte a una serie di assalti ai bancomat con esplosivi. La banda avrebbe colpito diversi sportelli in varie regioni, portando via circa un milione di euro. I video degli attacchi mostrano la violenza con cui sono stati fatti esplodere i distributori. La polizia ha messo fine alle operazioni, recuperando anche parte del denaro e alcuni ordigni utilizzati.

È di cinque persone fermate e quasi un milione di euro sottratti il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro una serie di assalti esplosivi ai bancomat. I provvedimenti sono stati eseguiti ieri in diverse città del Sud Italia, dopo un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, che ha permesso di ricostruire una lunga sequenza di colpi messi a segno con ordigni artigianali e di individuare i presunti responsabili. Le indagini e la sinergia tra Procura e Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è il risultato di una complessa attività investigativa avviata lo scorso novembre dal Comando Provinciale di Taranto, in stretta collaborazione con la Procura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

I carabinieri hanno smantellato un’organizzazione criminale attiva in tutta la Puglia e oltre.

