Tar conferma 5 anni di detenzione per il patron minacciato | l’azienda si difende con l’ingaggio di un nuovo dirigente

Il Tar ha confermato la condanna di cinque anni di detenzione per il tifoso della Jesina calcio a 5 che aveva minacciato il presidente della squadra. L’azienda risponde ingaggiando un nuovo dirigente per rafforzare la propria struttura. La vicenda si è svolta in un clima di tensione e ora si cerca di riportare la calma.

**Un tifoso della Jesina calcio a 5 è stato condannato a un daspo di cinque anni per aver minacciato il presidente della squadra.** È stata confermata dall’Amministrazione Trattativa del Tar delle Marche la misura cautelare che impedisce all’uomo, identificato con un nome non specificato, di partecipare a manifestazioni sportive in tutta Italia fino al 2029. La decisione è nata dopo un episodio durato soltanto alcuni minuti, ma che ha provocato forti reazioni nella comunità locale. Si tratta del 2024, nel momento in cui la squadra di Jesi, protagonista di una semifinale decisiva, andava in ritiro per la retrocessione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

