Alessio Tacchinardi non ha risparmiato parole sull’esclusione di Koopmeiners contro la Juventus. L’ex centrocampista bianconero ha detto che si tratta di un’altra bocciatura per un giocatore che fatica a fare il salto di qualità. Tacchinardi ha anche commentato che le scelte di Spalletti sorprendono, ma non ha nascosto la sua opinione sulla situazione del centrocampista olandese.

L’ex centrocampista bianconero, Alessio Tacchinardi, ha commentato così le scelte di Spalletti per Atalanta Juve e l’esclusione di Koopmeiners. Nelle scelte di formazione operate da Luciano Spalletti per il delicato quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, fa rumore l’esclusione di Teun Koopmeiners. Il tecnico di Certaldo, pur optando per un turnover limitato, ha rinunciato al centrocampista olandese proprio nella sfida contro il suo passato, l’ Atalanta. La decisione non è passata inosservata agli occhi di Alessio Tacchinardi. Dagli studi di Italia 1, l’ex mediano della Vecchia Signora ha evidenziato come l’assenza del numero 7 rappresenti un segnale preoccupante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tacchinardi sentenzia: «Koopmeiners fuori dai titolari? Ennesima bocciatura per un giocatore che non riesce a fare il salto di qualità! Fa strano che…»

Approfondimenti su Koopmeiners Juve

Emanuele Giaccherini ha commentato la prestazione di David dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Koopmeiners Juve

Tacchinardi: Koopmeiners fuori, ennesima bocciatura. Era la sua partitaNelle scelte di Luciano Spalletti per la sfida di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, caratterizzate da un turnover ridotto, spicca l’assenza di Teun Koopmeiners, che avrebbe potuto ... tuttojuve.com

Alessio Tacchinardi: Juve, stasera ennesima bocciatura per KoopmeinersNelle scelte di Luciano Spalletti per la partita di Coppa Italia che vedrà impegnata la Juventus con l’Atalanta, con poco turnover, colpisce. tuttomercatoweb.com

Rui Costa in volo tra Thuram e Tacchinardi durante un infuocato Milan-Juventus di inizio anno 2003. Nonostante un indemoniato Pavel Nedved, il ceco e la "Vecchia Signora" si dovettero inchinare alla sentenza firmata Shevchenko-Inzaghi. In una serata che f facebook