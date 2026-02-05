T-Mobile ha annunciato due nuovi piani, ma non tutti potranno accedervi. Le offerte sono riservate a clienti selezionati e non sono pubblicizzate in modo chiaro. L’azienda utilizza criteri interni per decidere chi può usufruirne, lasciando molti utenti senza possibilità di scelta.

nuove opzioni di piano di fedeltà introdotte da t-mobile mirano a trattenere i clienti esistenti. Le offerte non sono pubblicizzate in modo evidente e risultano disponibili solo per conti selezionati, scelti da criteri interni non resi noti. la disponibilità può variare in base al profilo dell’account e non è garantita a livello nazionale. piani fedeltà t-mobile: due opzioni mirate ai conti selezionati. La casa telefonica ha avviato l’introduzione di due piani dedicati alla fedeltà, presenti a titolo di opzione per i clienti che rientrano in categorie specifiche. l’offerta non è pubblicizzata e la possibilità di accedervi dipende dall’account, da quanto tempo si è cliente e forse anche dal reparto contattato durante la verifica. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - T-mobile lancia due nuovi piani ma potresti non poterne usufruire

