SZA to perform at Fanatics’ Super Bowl 2026 bash after Grammy win

SZA si esibirà durante la festa di Fanatics dopo aver vinto il Grammy. Tra gli artisti che prenderanno parte all’evento ci saranno anche Nelly, Ashanti e Cardi B. L’evento si svolgerà in occasione della prossima finale del Super Bowl, e la cantante ha appena annunciato il suo concerto, attirando l’attenzione di molti fan.

SZA will perform at Fanatics' Super Bowl 2026 bash, fresh off her Grammys win, Page Six has learned. Also playing Michael Rubin's party will be Nelly and Ashanti, as well as Cardi B, we previously reported. The bash had been trying to keep the performers under wraps, and others are expected to be on stage. SZA won a Grammy on Sunday night for her collaboration with Kendrick Lamar, "Luther." Cardi B planning $1.2M Super Bowl blowout for boyfriend Stefon Diggs despite paternity drama: report Cher presented their award and oddly said at first that the winner was Luther Vandross, the late R&B legend who received eight Grammys during his prolific career, but died in 2005 at the age of 54.

