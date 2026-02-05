Switch 2 supera dimesione vendite con aumento prezzo che favorisce il mercato secondario

Nintendo ha registrato un utile netto record nel primo trimestre dell’anno fiscale, grazie a un boom nelle vendite della Switch 2. La console ha superato le aspettative, anche grazie all’aumento di prezzo che ha spinto molti utenti a rivolgersi al mercato secondario. La domanda si mantiene alta, e Nintendo sembra aver trovato la strategia giusta per rafforzare i propri guadagni.

Nintendo ha registrato un utile netto record nel primo nove mesri dell’anno fiscale, grazie alla forte crescita delle vendite della Switch 2. Nel periodo aprile-dicembre 2025, la casa giapponese ha ottenuto un profitto di 3588 miliardi di yen, un aumento del 51,3% rispetto all’anno precedente. Un fattore determinante è stato l’impiego del periodo natalizio per vendere la nuova console, che ha portato a 17,37 milioni di unità hardware vendute, oltre i 37,93 milioni di software. Questo andamento è stato confermato anche per l’intero anno: Nintendo si dà atto di aver raggiunto i target fissati, con 19 milioni di console e 48 milioni di giochi venduti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Nintendo Switch

Nintendo Switch 2 ha registrato un rallentamento nelle vendite durante il periodo natalizio, evidenziando una flessione rispetto ai risultati ottenuti dalla prima generazione.

Il mercato immobiliare italiano si prepara al 2026 con un andamento caratterizzato da stabilità, dopo un periodo di variazioni significative.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

SWITCH 2, 7 mesi dopo: cosa abbiamo giocato e cosa giocheremo

Ultime notizie su Nintendo Switch

Argomenti discussi: Abbiamo provato i giochi 2026 di Switch 2 tra esclusive Nintendo, Resident Evil e Pragmata; Zootropolis 2 supera i 14 miliardi di yen al botteghino giapponese e si piazza al secondo posto storico tra i film d’animazione stranieri.

Quanto ha venduto Nintendo Switch 2? Switch supera il DS, Mario Kart World volaNintendo annuncia record per Switch, ora console più venduta della storia dell'azienda con 155 milioni di unità; Switch 2 a 17 milioni in 9 mesi. Nintendo ha annunciato i dati di vendita di Switch e S ... msn.com

Switch 2 non si ferma più: è record storico anche in Spagna, superata PSPIl successo esplosivo di Switch 2 porta la nuova console di Nintendo a segnare un nuovo record storico per quanto riguarda il mercato spagnolo. Nel giro di pochi giorni, il sistema ibrido è riuscito a ... everyeye.it

Lancio davvero niente male per Nintendo #Switch2, che in soli sette mesi supera quota 17 milioni di unità vendute. x.com

Nintendo Switch 1 supera ufficialmente la quota di 155 milioni di console vendute, e si prende il primato assoluto nella storia di Nintendo facebook