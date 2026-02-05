Svolta Ice | via 700 agenti da Minneapolis

L’amministrazione Trump ha deciso di rimuovere 700 agenti dell’Ice da Minneapolis. Dopo settimane di operazioni dure contro gli immigrati e le sparatorie che hanno provocato due morti, molte proteste sono arrivate da tutta l’America. Ora, l’obiettivo è ridurre le tensioni e riorganizzare le forze di polizia nella città.

Dopo settimane di dure operazioni contro gli immigrati e le sparatorie che hanno causato la morte di due cittadini americani, scatenando indignazione in tutti gli Stati Uniti, l'amministrazione di Donald Trump rivede la presenza dell'Ice a Minneapolis. Lo zar dei confini Tom Homan ha annunciato che 700 agenti dell'immigrazione lasceranno «con effetto immediato» il Minnesota, spiegando che dopo questo ritiro parziale saranno circa 2mila i federali che rimarranno nello stato divenuto il fulcro della massiccia agitazione contro la Us Immigration and Customs Enforcement. Una mano più leggera confermata anche dal presidente Donald Trump: «Da Minneapolis abbiamo imparato che forse potremmo usare un tocco un po' più morbido sull'immigrazione», anche se «bisogna comunque essere duri».

