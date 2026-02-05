Svelato il bluff del regime sui negoziati Al nucleare non rinunceranno mai

Si avvicina il momento della verità sui negoziati sul nucleare. Dopo aver annullato tutto in modo improvviso, Trump ha deciso di riprendere l’incontro, anche se in modo più che contestato. La riunione si sarebbe dovuta tenere in Oman, ma è stata spostata più volte, e alla fine si terrà di nuovo, grazie alla pressione di nove Paesi arabi. Nonostante tutto, l’Iran sembra deciso a non rinunciare mai al suo programma nucleare.

Ci avviciniamo al momento della verità. Dopo una drammatica cancellazione, Trump ha accettato di ripristinare l'incontro beffa manipolato, rinviato, persino spostato in Oman per far piacere agli iraniani, solo perché nove Paesi arabi hanno insistito perché il programma fosse ripreso. Gli iraniani, che desso promettono naturalmente di discutere del nucleare, hanno tirato in lungo i preparativi probabilmente per muovere secondo lo loro convenienza missili, soldati, guardie della Rivoluzione. Trump gli raccomanda minacciosamente di «stare moto attenti». Forse i tentennamenti di Trump, gli «stiamo per attaccare» e i «facciamo un accordo», sono sin dall'inizio parte di una tecnica che consente agli Usa di definire bene gli obiettivi secondo le novità sul campo.

