Superman ha anticipato l' uscita in digitale il CEO di Netflix | Ha sottoperformato e la finestra si riduce

Ted Sarandos, il CEO di Netflix, ha annunciato che il film di James Gunn su Superman uscirà in streaming prima del previsto. La decisione arriva dopo che il film ha sottoperformato al botteghino, con risultati inferiori alle aspettative. Netflix ha deciso di ridurre la finestra di attesa tra il cinema e lo streaming, puntando a recuperare terreno. La data di uscita digitale sarà annunciata a breve.

Ted Sarandos ha confermato l'uscita anticipata in streaming del film di James Gunn, a causa dei risultati inferiori alle attese al box-office. Superman di James Gunn è stato uno dei film più attesi del 2025 ed è uscito nelle sale lo scorso 11 luglio. Nonostante incassi inferiori alle aspettative all'estero, il film si è rivelato il cinecomic di maggior successo del 2025. Mentre si stava avvicinando ai 600 milioni di dollari d'incasso, Superman è stato lanciato in digitale il 15 agosto, a soli 35 giorni dal suo debutto al cinema. Una scelta ampiamente criticata dagli esercenti e dai fan dell'esperienza in sala. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

