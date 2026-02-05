Stefano Bonaga riceve nel suo studio di via Zamboni. Parla della fede e del rapporto con il cristianesimo, senza giri di parole. Racconta che Zuppi è una persona deliziosa, e non sorprende chi lo conosce. La conversazione si svolge in modo diretto, senza fronzoli, come un confronto tra amici.

Visita al Maestro Bolognese ovvero a Stefano Bonaga. In via Zamboni mi racconta che Zuppi è una persona deliziosa, e l’aggettivo non mi stupisce: fra comunisti ci si intende. Poi mi parla di Socrate e Spinoza ma anche, purtroppo, di Trump e Netanyahu. Ci manca solo Vannacci. Infine il discorso torna a elevarsi: “Dio non esiste, ma insiste”. Nel senso che il Creatore produce effetti perfino nell’ipotesi (da me esclusa, da Bonaga ammessa) della sua inesistenza. Siamo entrambi d’accordo che esiste il cristianesimo, con tutto ciò che ne consegue: l’attenzione per i deboli, i bambini, i vecchi, i poveri, i malati, le adultere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Sull'esistenza di Dio e del cristianesimo. Chiacchiere con Stefano Bonaga

