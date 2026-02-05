sul referendum salvini ripete a pappagallo

Questa mattina a Torino, Matteo Salvini ha ripetuto più volte davanti ai suoi sostenitori di votare Sì al referendum sulla sicurezza. Ha parlato senza sosta, usando frasi semplici e dirette, senza nascondere la sua urgenza di approvare le modifiche alle leggi. Il leader della Lega si è scagliato contro l’opposizione, definendola “vergogna”, e ha insistito sul fatto che chi è già a piede libero deve sostenere questa battaglia. La sua presenza ha attirato una buona folla, che ascoltava con attenzione le sue parole, mentre

“Già a piede libero, vergogna, votate Sì al referendum”. Così, su Torino, l’onorevole Salvini. Del quale si può capire la frenesia sulla sicurezza. Forse un po’ meno perché, andando incontro a un referendum dove chiede una separazione istituzionale tra magistrati dell’accusa e magistrati giudicanti, approfitti della separazione tra accusatori e giudicanti accaduta a Torino per ripetere, a pappagallo, come si debba proprio votare Sì. Mentre la sua natura è proprio votare No. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Dopo l’articolo di Giacomo Salvini sul referendum pubblicato dal FQ, Fedez ha condiviso pubblicamente la chat con il giornalista, alimentando un confronto che ha attirato l’attenzione.

Matteo Salvini ha nuovamente affermato che il Ponte sullo Stretto di Messina potrà essere considerato un'infrastruttura strategica militare, sottolineando la sua importanza anche in condizioni di emergenza, come le tempeste.

