Il Partito Democratico potrebbe festeggiare troppo presto. La discussione sulla violenza e sul referendum si fa ancora complicata, senza segnali di un accordo condiviso tra le forze politiche. La politica italiana fatica a trovare una linea comune, e intanto il tempo passa senza risultati concreti.

Niente intesa bipartisan contro la violenza. Un’altra prova mediocre fornita dalla politica, per colpa un po’ di tutti. Di una destra che sfrutta qualunque situazione per sparare sull’opposizione e del campo largo che non aspetta altro che coccolarsi nella sua alterità: e tanti saluti alla solidarietà alle forze dell’ordine, che avrebbe potuto essere espressa unitariamente da tutto il Parlamento. Un’occasione persa. Ormai è così. A un mese e mezzo dal referendum non c’è un millimetro di spazio per gesti nazionali, ammesso che questi partiti conservino ancora un briciolo di tensione unitaria su problemi come quello della violenza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Su Vannacci e referendum, il Partito democratico rischia di esultare troppo presto

Approfondimenti su Vannacci Referendum

Il Partito Democratico di Rimini ha avviato ufficialmente la campagna per il No al referendum sulla giustizia, con un’iniziativa tenutasi lunedì sera.

Roberto Vannacci potrebbe perdere il simbolo di

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Roberto Vannacci - #ReferendumGiustizia : io voto SI (07.01.26)

Ultime notizie su Vannacci Referendum

Argomenti discussi: Salvini attacca Vannacci: Ingrato, ha tradito la Lega ma i voti restano; L’incoscienza, l’allegria Su Vannacci e referendum, il Partito democratico rischia di esultare troppo presto; Roberto Vannacci ha lasciato la Lega; Salvini su Vannacci: un ingrato, suo posto in Ue è della Lega. La replica del generale: il traditore è lui.

Vannacci attacca Salvini: È lui il traditore. Su armi a Kiev e legge Fornero si mette in posizione pronaL'ex generale accusa il leader leghista: Su armi all'Ucraina e Fornero si mette in posizione prona e presenta il suo nuovo partito ... ilfattoquotidiano.it

Vannacci: Il mio partito al 4%? Mica male. Salvini? Lealtà non vuol dire obbedienza ciecaL'ex generale spiega le ragioni dell'addio al Carroccio: Nei giorni pari si opponeva alle armi in Ucraina, in quelli dispari votava a favore ... ilfattoquotidiano.it

Realpolitik TV. . "Referendum sulla Giustizia: voterò convintamente sì" Roberto Vannacci a #Realpolitik facebook

Matteo Salvini entra alla Camera per una conferenza stampa sul “Sì” al referendum e parla così dell’uscita di Vannacci dalla Lega: “Ieri ho dormito un’ora, oggi molto meglio”. x.com