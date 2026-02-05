Su Rai 1 va in onda una fiction sulla cattura di Matteo Messina Denaro. La serie ripercorre i momenti chiave della sua cattura, ma non manca di mostrare gli stereotipi che ancora circondano le storie di mafia. Molti spettatori si chiedono se questa rappresentazione aiuti a capire davvero o se finisca per semplificare troppo la realtà complessa di un personaggio come Denaro.

Nel rutilante mondo delle fiction, un capitolo a parte è quello dedicato a vicende realmente accadute i cui racconti, in gran parte sceneggiati, hanno scopi didattici ed esemplari per i telespettatori e celebrativi per i protagonisti. Chiariamo subito però che i protagonisti de «L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro», andata in onda in due puntate su Raiuno in prima serata, sono i carabinieri che sono riusciti a stanare il boss latitante e l’operazione di apprezzamento alla quale tende la miniserie va al lavoro compiuto dal gruppo che ha lavorato incessantemente e con passione per assicurare alla giustizia il capomafia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Su Rai 1 la fiction sulla cattura di Matteo Messina Denaro. Ma non sono «invisibili», purtroppo, gli stereotipi

L’Invisibile torna in replica su Rai Premium.

Il Colonello Lucio Gambera è da anni sulle tracce di Matteo Messina Denaro ma ora, a causa di ripetuti fallimenti, ha ricevuto un ultimatum. Comincia così una lotta contro il tempo. La serie #LInvisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro è su RaiPlay x.com

