Domani sera alle 20, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà in diretta. Gli appassionati potranno seguirla in tv su diversi canali o in streaming. La manifestazione si preannuncia ricca di spettacoli e stelle sportive, pronti a dare il via a due settimane di gare e eventi spettacolari.

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andrà in scena domani, venerdì 6 febbraio, alle ore 20.00: la manifestazione principale si terrà a Milano, allo stadio San Siro, ma ci saranno parate con le delegazioni anche in altre sedi di gara, quali Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo. Ci sarà anche, per la prima volta nella storia, un doppio braciere olimpico: il primo si troverà a Milano, presso l’Arco della Pace, un luogo iconico della città, mentre l’altro sarà posizionato a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona, centro della cittadina. A Milano tra le autorità saranno presenti, ovviamente, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e la presidente del CIO, Kirsty Coventry, ma nel complesso sono annunciati oltre 50 Capi di Stato, mentre per gli Stati Uniti sono attesi il Vicepresidente JD Vance ed il Segretario di Stato Marco Rubio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Su che canale vedere in tv la Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi: orario, streaming, stelle presenti

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Da mercoledì 4 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 partono con le prime gare, anche se le medaglie arriveranno solo da sabato 7.

Venerdì 6 febbraio alle 20, si accendono le luci sulla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

