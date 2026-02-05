Studentessa muore nel frontale contro un tir | il padre avvertito da un alert sul cellulare

Questa mattina una giovane studentessa ha perso la vita in un incidente frontale contro un tir. Stava andando verso l’università quando, all’improvviso, ha avuto lo scontro fatale. Suo padre ha ricevuto un allarme sul cellulare e si è subito precipitato sul luogo, ma per lei non c’era più nulla da fare. La scena è stata choc per chi ha assistito.

Agatha Cristian, l’intervista al cast. Christian De Sica è un criminologo Silvia Carlucci, di 20 anni, ha perso la vita nel terribile incidente avvenuto sulla statale 17, nei pressi di Castelpetroso, in provincia di Isernia Stava andando all'università, come ogni mattina, poi lo schianto tremendo contro un camion, un impatto terribile che non le ha lasciato scampo. Una ragazza di 20 anni, Silvia Carlucci, è morta nella mattina di oggi, giovedì 5 febbraio, a causa delle ferite riportate in un terribile incidente stradale avvenuto sulla statale 17, all'altezza di Castelpetroso, tra Campobasso e Isernia.🔗 Leggi su Today.it

