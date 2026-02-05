Studente entra in classe con maschera e pistola giocattolo | docente terrorizzata scatta l’allarme

Questa mattina a Spoleto, un ragazzo del quinto anno è entrato in classe con una maschera e una pistola giocattolo. La docente si è spaventata e ha subito dato l’allarme. La scuola è stata evacuata in fretta, mentre le forze dell’ordine arrivavano sul posto. Il giovane è stato fermato e portato via, ancora senza spiegazioni sul motivo di quell’episodio.

Un studente del quinto anno ha fatto irruzione in un'aula dell'istituto tecnico di Spoleto indossando una maschera di carnevale e brandendo una pistola finta. L'episodio si è verificato durante una normale lezione in una classe terza.

