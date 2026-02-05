Dopo aver passato alcuni mesi nel carcere di Sollicciano, una donna accusata di aver strangolato la madre con un foulard ottiene i domiciliari. Ora si trova in una struttura fiorentina, lontana dal carcere, in attesa di eventuali sviluppi nel procedimento.

E’ accusata di aver strangolato la madre, dopo un periodo di detenzione nel carcere fiorentino di Sollicciano si trova ora ai domiciliari all’interno di una struttura fiorentina. Giuseppina Martin, 67 anni, uccise nella notte tra l’8 e il 9 Marzo del 2025 Mirella Del Puglia, la mamma 93enne che da alcune settimane viveva insieme a lei e al marito in via Fermi a San Giovanni, l’anziana era malata di Alzheimer e da quanto si è appreso i rapporti tra madre e figlia erano purtroppo arrivati ai ferri corti. Ma nessuno avrebbe mai pensato a un così tragico epilogo, quella notte la Martin si recò nella stanza da letto della mamma con un foulard stringendoglielo talmente forte al collo da provocargli la morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strangolò la mamma con un foulard: dal carcere passa ai domiciliari

Approfondimenti su Sollicciano Mamma

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sollicciano Mamma

Argomenti discussi: Strangolò la mamma con un foulard: dal carcere passa ai domiciliari; Strangolò la madre e uccise il padre a martellate, le scuse di Luca Ricci: Non trovo una spiegazione per ciò che ho fatto; Uccise la mamma strangolata con il foulard un anno fa: scarcerata, è ai domiciliari, ecco perché non rischia l'ergastolo; Strangolò la moglie dopo una lite, il pm chiede la condanna a 22 anni.

Strangolò la mamma con un foulard: dal carcere passa ai domiciliariE’ accusata di aver strangolato la madre, dopo un periodo di detenzione nel carcere fiorentino di Sollicciano si trova ... lanazione.it

Uccise la mamma strangolata con il foulard un anno fa: scarcerata, è ai domiciliari, ecco perché non rischia l'ergastoloIl 21 febbraio processo in Corte d'Assise ad Arezzo, così l'esito della perizia psichiatrica eseguita sulla donna ... corrierediarezzo.it

Uccise la mamma strangolandola con un foulard: il 21 febbraio processo in Corte d'Assise facebook