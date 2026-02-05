Storica vittoria dell’Italia | 4?1 alla Francia nell’hockey femminile

L’Italia dell’hockey femminile fa storia ai Giochi di Milano Cortina 2026. Nella prima partita del torneo, le azzurre conquistano una vittoria memorabile contro la Francia, vincendo 4-1. La squadra italiana ha dominato l’incontro, mettendo a segno più tiri e giocando con determinazione. La partita si è decisa nella seconda e terza frazione, con le ragazze che hanno preso il comando e non l’hanno più lasciato. Una vittoria che farà parlare a lungo, soprattutto dopo aver superato le aspettative e dimostrato di poter

AGI - Storica vittoria dell'Italia dell'hockey femminile ai Giochi olimpici. Nella prima partita del torneo olimpico di Milano Cortina 2026, le azzurre hanno meritatamente sconfitto la Francia per 4 a 1 (parziali: 1-1; 1-0; 2-0) al termine di un incontro dominato sia sotto l'aspetto del gioco che dei tiri (46, un terzo in più delle avversarie). Ottima la prestazione per le ragazze di coach Eric Bouchard e in particolare del portiere Martina Fedel. Sul ghiaccio della 'Milano Santagiulia Ice Hockey Arena' davanti a un pubblico molto numeroso che ha accompagnato la vittoria al grido 'Italia Italia', le azzurre dopo aver incassato il vantaggio francese di Gabrielle De Serres, hanno pareggiato con Kayla Tutino.

