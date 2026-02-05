Stella Boggio condannata a 21 anni Ora la difesa ricorrerà in appello | La minacciava | vali zero sei morta

Stella Boggio è stata condannata a 21 anni di carcere. La sua difesa ha annunciato che presenterà ricorso in appello. L’accusa aveva ricostruito una relazione complicata, fatta di insulti, tensioni e anche violenze reciproche. La donna, giovane e madre di un bambino, aveva già collaborato con le indagini e rispettato gli arresti domiciliari. Ora si aspetta la decisione della corte d’appello.

"Una relazione tossica con forti tensioni, incomprensioni, insulti, violenze a tratti reciproche" ma con un’imputata "giovane, madre di un bambino, incensurata, che ha collaborato sin dall’inizio delle indagini rispondendo alle domande e non ha mai violato gli arresti domiciliari". E che quindi meritava la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante della relazione affettiva con la vittima, facendo cadere la pena massima dell’ergastolo. A ritenerlo il pm della Procura di Monza Alessio Rinaldi, che ha chiesto nel processo davanti alla Corte di Assise di Monza la condanna a 14 anni di reclusione per Stella Ovidia Boggio, la 34enne interior designer che la notte dell’Epifania del 2025 ha ucciso con un’unica coltellata al petto il compagno 38enne Marco Magagna, impiegato di Arese, ospite nella mansarda della donna a Bovisio Masciago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stella Boggio condannata a 21 anni. Ora la difesa ricorrerà in appello: "La minacciava: vali zero, sei morta" Approfondimenti su Stella Boggio Stella Boggio condannata a 21 anni per l’omicidio del compagno Marco Magagna La Corte d’Assise di Monza ha condannato Stella Boggio a 21 anni di carcere per l’omicidio del suo compagno Marco Magagna, avvenuto il 7 gennaio dello scorso anno. Uccise con una coltellata il compagno: Stella Boggio condannata a 21 anni di carcere Stella-Boggio condannata a 21 anni di carcere per aver ucciso con una coltellata il suo compagno. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Stella Boggio Argomenti discussi: Stella Boggio condannata a 21 anni per l’omicidio del compagno Marco Magagna; Uccise il compagno Marco Magagna con una coltellata, Stella Boggio condannata a 21 anni; Stella Boggio condannata a 21 anni di carcere per l'omicidio del compagno Marco Magagna a Bovisio Masciago. Il pm ne aveva chiesti 14; Stella Boggio condannata a 21 anni per l’omicidio del compagno Marco Magagna: la procura ne aveva chiesti 14. Uccise il compagno con una coltellata, condannata a 21 anni di carcere Stella Boggio: il pm ne aveva chiesti 14Stella Boggio è stata condannata a 21 anni di carcere per l'omicidio del compagno Marco Magagna, ucciso il 7 gennaio 2025 con una coltellata al cuore ... fanpage.it Monza, uccise il compagno con una coltellata: condannata a 21 anniStella Boggio di Bovisio Masciago (Monza) uccise il compagno Marco Magagna nel gennaio 2025 con una coltellata. E' stata condannata a 21 anni. tgcom24.mediaset.it GIUSTIZIA È STATA FATTA! Condannata a 21 anni di reclusione Stella Boggio, la donna (si fa per dire) che uccise il suo ex fidanzato Marco Magagna. La Corte d’assise di Monza ha emesso il suo verdetto. Giusto, inoppugnabile, senza se e senza ma. Altro c facebook Stella Boggio, perché ha preso 21 anni. L'amore tossico, i maltrattamenti e i litigi: per l'accusa «poteva scappare anziché uccid... x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.