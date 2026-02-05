Stefano Pinciaroli chef di Villa Petriolo ambasciatore della cinta senese dop a Fuori di Taste
Il chef Stefano Pinciaroli di Villa Petriolo parteciperà giovedì 5 febbraio a Fuori di Taste a Firenze. Lo chef, noto per aver ricevuto la Stella Verde Michelin, rappresenterà il territorio di Cerreto Guidi e la cinta senese dop. L’evento sarà l’occasione per mettere in luce le eccellenze della zona attraverso le sue creazioni.
Il territorio di Cerreto Guidi sarà protagonista a Firenze giovedì 5 febbraio, in occasione di Fuori di Taste 2026, grazie alla partecipazione dello chef Stefano Pinciaroli, executive chef di PS Ristorante – Villa Petriolo insignito della Stella Verde Michelin, all’evento dedicato alla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondimenti su Villa Petriolo
Lo chef Paolo Giraldo (Uva a Padova) ambasciatore della Patata di Bologna Dop
Dal cuore di Santarcangelo alla ribalta nazionale. Lo chef diventa il volto romagnolo della Patata di Bologna dop
Ultime notizie su Villa Petriolo
Argomenti discussi: Fuori di Taste 2026: gli eventi da non perdere a Firenze tra vini, finger food e mercati gourmet; Grani antichi cercasi: una serie di aziende che li riscoprono per farne prodotti di qualità.
Lo chef Stefano Pinciaroli ambasciatore della Cinta Senese DOP a Fuori di TasteStefano Pinciaroli, executive chef di PS Ristorante – Villa Petriolo, ambasciatore della Cinta Senese DOP a Fuori di Taste 2026 ... gonews.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.