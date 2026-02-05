Stefani | Olimpiadi straordinarie ma non sono tutto Un governatore ha anche altre incombenze

Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha confermato oggi che parteciperà ad alcuni eventi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Tuttavia, ha spiegato che non potrà essere presente in ogni occasione, perché il suo ruolo di governatore richiede di occuparsi anche di altre questioni. Stefani ha detto che le Olimpiadi sono un evento straordinario, ma non sono tutto il lavoro che svolge.

Il presidente del Veneto ha confermato la sua partecipazione all'inaugurazione dei Giochi, ma non una presenza costante: «Devo occuparmi di sanità, sociale, lavoro, impresa» Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, sarà presente ad alcuni eventi legati alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma come ha spiegato intervenendo oggi a Radio Veneto24, non potrà garantire una presenza costante. Il perché è presto detto: i giochi olimpici «sono sicuramente un evento straordinario per il Veneto e sono stati oggetto di un grandissimo lavoro da parte della Regione negli anni scorsi» ma «non sono tutto e io in questi giorni continuerò a fare quello che ho fatto in questi mesi e quello che farò nei prossimi».🔗 Leggi su Veneziatoday.it

L’assessore regionale alla sanità, Stefani, annuncia che entro due mesi dovrebbe arrivare l’accordo con Roma sull’autonomia.

