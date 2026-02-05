Startlist prima prova discesa Cortina 2026 | orario tv streaming pettorali delle cinque italiane

Domani a Cortina d’Ampezzo debutta la discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La prima prova cronometrata si svolge alle 11, dopo la cancellazione di oggi. Le cinque italiane scenderanno in pista per cercare di conquistare un buon risultato alla prima uscita ufficiale in pista.

Domani, venerdì 6 febbraio, a Cortina d’Ampezzo (Italia) cominceranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche per il settore femminile dello sci alpino: dopo la cancellazione odierna, si terrà la prima prova cronometrata della discesa, che inizierà alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 47 atlete in rappresentanza di 20 Paesi, tra le quali 6 azzurre: Federica Brignone sarà al via con il numero 2, Sofia Goggia con il 12, Laura Pirovano con il 15, Nicol Delago con il 16, Elena Curtoni con il 24 e Nadia Delago con il 30. Per la prima prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

