Starmer | ‘non sapevo quanto fosse oscuro il rapporto Mandelson-Epstein’

Keir Starmer si è scusato pubblicamente dopo aver ammesso di aver creduto alle bugie di Peter Mandelson e di averlo scelto come ambasciatore. Il leader del Labour ha spiegato di non aver conosciuto bene i rapporti tra Mandelson e Jeffrey Epstein, e ora si dice dispiaciuto per aver preso decisioni affrettate. La vicenda ha scosso la politica britannica, spingendo Starmer a fare chiarezza sulla sua gestione e sui rapporti con personaggi controversi.

Il primo ministro, considerato a rischio nella sua posizione dai media, ha quindi ribadito la promessa di pubblicare tutti i documenti sul processo di nomina di Mandelson. Aggiungendo che avrebbe voluto farlo già ieri, ma di essere stato indotto a rinviare la cosa su indicazione delle autorità di polizia, per consentire una cernita rispetto alla diffusione di carte che possano avere un impatto sulla sicurezza nazionale.

