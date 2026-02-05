Starlink used by Russian forces deactivated on battlefield Ukraine says

La guerra in Ucraina si fa ancora più complicata. Le forze russe usavano terminali Starlink sul campo, ma secondo Kyiv, queste apparecchiature sono state disattivate. Al momento, non ci sono dettagli su chi abbia fatto questa mossa o perché. La notizia arriva in un momento delicato, mentre la situazione sul fronte rimane tesa e incerta.

Ukrainian officials have said that Russia used thousands of Starlink terminals on the battlefield, something that military analysts say made their communications mobile and hard to disrupt. Reuters was not immediately able to determine the scale of the deactivation. SpaceX did not immediately respond to a request for comment. Musk said on Sunday that moves by SpaceX to stop the unauthorized use by Russia of Starlink seemed to have worked. Serhiy Beskrestnov, an adviser to Fedorov, said the impact of the deactivations was already significant. "The enemy doesn't even have a problem on the fronts, the enemy has a disaster," he said.

