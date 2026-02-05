Stadio Tardini Cherubini | L’interesse resta servono valutazioni concrete

Federico Cherubini ha confermato che l’interesse per il progetto dello stadio Tardini resta vivo. Durante la conferenza stampa, il Ceo del Parma ha spiegato che il progetto esiste da alcuni anni e che ora servono valutazioni concrete prima di andare avanti. Non ha dato date precise, ma ha sottolineato che l’obiettivo è portare avanti l’idea con passi chiari e definiti.

Durante la conferenza stampa di analisi del mercato, il Ceo del Parma, Federico Cherubini, ha fatto il punto anche sul discorso relativo allo Stadio: "Sapete che il progetto nasce qualche anno fa. Ha fatto un iter burocratico arrivando a un buon percorso ma poi questo progetto non piaceva alla.

