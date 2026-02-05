SR88 riapre dopo la frana | una prova per Contrada e la forza della comunità

Dopo settimane di chiusura, la SR 88 tra Contrada e Forino torna percorribile. Questa mattina, i lavori sono terminati e i mezzi possono riprendere a transitare. La riapertura rappresenta una vittoria per la comunità, che ha seguito con ansia l’andamento dei lavori dopo la frana che aveva bloccato la strada. Ora, cittadini e pendolari possono tornare alla normalità, mentre i tecnici hanno già iniziato a controllare la stabilità della zona.

Avellino, 5 febbraio 2026 – La SR 88, la strada che collega Contrada e Forino, riapre finalmente al traffico. Un passo che, pur nella parzialità della soluzione, segna una piccola, grande vittoria. La carreggiata, che aveva ceduto sotto il peso di una frana, riprende vita, almeno in una corsia.Il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su SR88 Riappre Pronta a riaprire parzialmente la SR88 tra Contrada e Avellino dopo la frana Giovedì 8 febbraio la SR88 tra Contrada e Avellino riapre parzialmente al traffico. SR88, una corsia riapre: tra isolamenti e ripartenza, la strada torna a “respirare” La SR88 tra Contrada e Avellino torna ad aprire una corsia dopo settimane di chiusura. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su SR88 Riappre Argomenti discussi: SR 88 Contrada-Avellino, giovedì la riapertura parziale dopo la frana; Frana sulla Provinciale SR 88 Contrada-Avellino, giovedì la riapertura parziale; Frana sulla Provinciale SR 88 Contrada - Avellino, giovedì la riapertura parziale; SR88, una corsia riapre: tra isolamenti e ripartenza, la strada torna a respirare. Strada provinciale Contrada-Avellino, oggi riapre con il senso unico alternatoLa soddisfazione del presidente della Provincia Rizieri Buonopane ... msn.com A Milano dopo la riqualificazione riapre piazza QuasimodoA Milano dopo i lavori di riqualificazione riapre piazza Quasimodo, a due passi dal Parco delle Basiliche. La piazza è stata trasformata con l'ampliamento dell'area pedonale centrale, con nuovi arredi ... ansa.it SR88, riapre una corsia tra Contrada e Avellino: traffico regolato e lavori in corso #avellinotoday #citynews #SR88 #Contrada #Avellino Leggi la notizia su Avellinotoday.it Link nel primo commento facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.