Spray urticante in Cinque persone soccorse dopo incidente a Cecina

Mercoledì pomeriggio, a Cecina, cinque persone sono finite in ospedale dopo aver inalato spray urticante. La polizia ha ricevuto diverse chiamate di emergenza intorno alle 16, quando alcuni negozi hanno cominciato a riempirsi di persone che si sentivano male. Tre di loro sono state portate in pronto soccorso, mentre altre due sono riuscite a uscire prima dell’arrivo dei soccorsi. La polizia sta indagando su cosa abbia scatenato l’incidente e se si tratti di un gesto accidentale o doloso.

**Un spray urticante ha provocato l’allarme a Cecina, in provincia di Livorno.** Nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio, durante un’ora di grande tensione, tre persone sono state soccorse dopo che una sostanza irritante è stata sprigionata in due diversi negozi all’interno del territorio comunitario. Le prime vittime hanno riportato difficoltà respiratorie, subito seguite da altri clienti che si sono ritrovati a dover abbandonare le strutture commerciali per paura di essere esposti all’agente chimico. Le autorità locali hanno immediatamente convocato vigili del fuoco, ambulanze della Misericordia di San Pietro in Palazzi, della Pubblica Assistenza di Cecina e della Pubblica Assistenza di Rosignano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spray urticante in Cinque persone soccorse dopo incidente a Cecina Approfondimenti su Cecina Incidente Cecina | Spray urticante spruzzato prima al Maury's e poi alla Coop: cinque persone soccorse Un episodio di tensione si è verificato ieri pomeriggio a Cecina. Spray urticante al supermercato di Vipiteno: sette persone in ospedale Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cecina Incidente Argomenti discussi: Cecina, spray urticante spruzzato in due negozi: cinque persone soccorse; Spray urticante in via delle Moline. Balordo spaventa i passanti. Intervengono i carabinieri; Spray in classe, intossicati alcuni studenti alle scuole medie di Concordia; Brescia, rubano al supermercato e scappano dopo aver spruzzato spray urticante. Spray urticante spruzzato in aula. Classe evacuata. Due nei guaiHanno spruzzato uno spray al peperoncino: una classe è stata evacuata. È successo nella tarda mattinata di ieri a Treviglio, al Consorzio Enfapi di via Pietro Nenni, un ente formativo professionale. ilgiorno.it Treviglio, spray urticante in classe: evacuati gli studenti, individuati due minorenniPaura all’Enfapi: gli agenti del commissariato di Treviglio hanno identificato due studenti di 16 e 17 anni ritenuti responsabili dell’episodio Treviglio. Attimi di tensione all’Enfapi nella mattinata ... bergamonews.it Spray urticante al Nautico di Porto Torres: scuola evacuata x.com Mompiano, tre giovani spruzzano spray urticante al supermercato Conad: quattro intossicati facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.