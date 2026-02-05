Spotify due grandi funzionalità in arrivo che entusiasmeranno gli amanti dei libri

Spotify sta preparando due nuove funzioni che potrebbero rivoluzionare il modo di ascoltare e leggere. La prima, chiamata Page Match, permette di collegare facilmente il libro stampato, l’ebook e l’audiolibro, creando un ponte tra i diversi formati. La seconda riguarda una collaborazione con Bookshop, per offrire un servizio più completo agli appassionati di lettura. L’azienda punta a rendere più semplice e immediato l’incontro tra musica e libri, già molto apprezzati dagli utenti.

Spotify espande l’esperienza di lettura e ascolto con due tutele innovative: Page Match, una funzione in grado di collegare in modo fluido libro stampato, ebook e audiolibro, e una partnership con Bookshop.org che consente l’acquisto di testi direttamente dall’app. Il rollout è previsto nei prossimi mesi, con disponibilità mirate agli utenti di un eventuale ambito internazionale. Le novità puntano a rendere la fruizione di contenuti narrativi più integrata, rapida e personalizzata. page match: sincronizzazione tra libro fisico e audiolibro. la funzione page match permette di passare senza soluzione di continuità tra il testo stampato o l’ ebook e la versione audiolibro. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

