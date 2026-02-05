Sport in tv oggi giovedì 5 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 5 febbraio, il palinsesto sportivo offre molte opportunità di seguire eventi in tv e streaming. Dalla MotoGP ai test di Sepang, passando per i tornei di tennis ATP e WTA, fino alla Coppa Italia e agli Europei di ciclismo e pallanuoto femminile. Un giorno ricco di appuntamenti per gli appassionati di sport.

Oggi, giovedì 5 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la MotoGP con i Test di Sepand, il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Coppa Italia, il ciclismo su pista con gli Europei, la pallanuoto femminile con gli Europei, e tanto altro ancora. Agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo, il Setterosa si giocherà il gradino più basso del podio: l’Italia affronterà nella finale per il 3° e 4° posto la Grecia. La sfida tra le azzurre e le elleniche andrà in scena alle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi in tv c’è davvero di tutto.

