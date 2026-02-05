A Corridonia, si stanno aprendo nuovi cantieri nella zona di Villa Fermani per riqualificare l’area. Gli interventi puntano a migliorare l’ambiente, rendere più efficienti i servizi e risparmiare energia. I lavori coinvolgono già diverse squadre e ci vorranno mesi per completare tutto. Il progetto mira a trasformare quella zona in un esempio di sostenibilità e cura del verde pubblico.

"Riqualificazione ambientale, efficientamento energetico e servizi": sono i tre obiettivi che si pongono i lavori nella zona di Villa Fermani a Corridonia. "Nei prossimi giorni entrerà nel vivo la riqualificazione dell’area sportiva – ha annunciato la sindaca Giuliana Giampaoli –. Il cantiere è in allestimento e subito dopo inizieranno i lavori che riguarderanno il tetto della bocciofila e la rimozione dell’amianto, che sarà completamente sostituito con pannelli fotovoltaici. Si provvederà al relamping energetico (ovvero la sostituzione delle tradizionali lampade con quelle a Led) per proseguire con la sistemazione degli spogliatoi del tennis e la costruzione di due campi da padel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sport e verde: cantieri per un milione e mezzo

Approfondimenti su Villa Fermani Corridonia

