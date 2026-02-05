Un uomo è finito in carcere dopo aver svaligiato supermercati in Veneto. La polizia ha individuato e arrestato quattro stranieri rumeni che avevano rubato cibo in due negozi diversi, a San Michele al Tagliamento e Fossalta di Portogruaro. La banda aveva fatto più colpi, portando via generi alimentari senza pagare, e ora dovrà rispondere di furto aggravato.

**Un uomo è in carcere per un giro di supermercati in cui ha rubato alimenti senza pagare.** La polizia locale del distretto del Veneto est ha rintracciato quattro persone, tutti stranieri di nazionalità rumena, che avevano portato via generi alimentari in due supermercati diversi, in due comuni diversi, San Michele al Tagliamento e Fossalta di Portogruaro. Il gruppo era stato individuato grazie a una pattuglia della polizia, che ha fermato un’auto sospetta. Gli agenti hanno trovato dentro il veicolo diversi prodotti alimentari, senza poter accertare se fossero stati comprati o meno. Gli approfondimenti hanno rivelato che, nei due negozi coinvolti, si era verificato un furto in due occasioni diverse, in un arco di tempo di un paio di giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spesa senza pagare: uomo condannato per giro di supermercati in carcere

Approfondimenti su Supermercati Rubati

Un uomo è finito in carcere dopo aver fatto un giro di supermercati, riempiendo il carrello e poi scappando senza pagare.

Le domeniche senza spesa proposte da alcune cooperative hanno suscitato discussioni tra i supermercati italiani.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Supermercati Rubati

Argomenti discussi: Giro di supermercati, spese senza pagare: un uomo è in carcere; Fa spesa di prodotti hi-tech ma cerca di andarsene senza pagare: denunciato 14enne; Fa la spesa al supermercato, le rubano il cellulare: marito e moglie smascherati dalle telecamere; Uno ruba 1.400 euro di profumi, altri due scappano col cibo.

Fa spesa di prodotti hi-tech ma cerca di andarsene senza pagare: denunciato 14enneComo, 4 gennaio 2026 – Ha fatto una spesa di prodotti hi-tech al supermarket. Peccato che abbia cercato di andarsene senza pagare il conto. Tutto è successo accaduto a Como, per un 14enne è scattata u ... ilgiorno.it

Esce dal supermercato senza pagare, poi colpisce un dipendente: arrestato 33ennePontedera, 3 febbraio 2026 – Sembrava una normale spesa del sabato pomeriggio, ma si è trasformata in un episodio di violenza e in un arresto. Nel pomeriggio di sabato i carabinieri dell’Aliquota Radi ... lanazione.it

Spesa sempre più cara: a pagare sono famiglie e agricoltori In Toscana per fare la spesa alimentare si spendono ormai oltre 530 euro al mese, con un aumento del 14% rispetto al 2021. Prezzi in crescita che non riflettono né l’andamento dell’inflazione né facebook