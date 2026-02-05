Alessio Spelletti lascia la maggioranza e si schiera con l’opposizione nel consiglio comunale. In un colpo solo, il consigliere del Gruppo Misto ha annunciato le dimissioni dal gruppo di maggioranza e il suo passaggio all’opposizione. Ha criticato duramente il sindaco Franchi, dicendo di aver riposto fiducia in lui e di aver sbagliato. La decisione apre una nuova fase nel governo del paese, con possibili ripercussioni sulla maggioranza in aula.

Il consigliere comunale Alessio Spelletti (Gruppo Misto) ha ufficializzato le proprie dimissioni dal gruppo di maggioranza e l’ingresso nelle fila dell’opposizione. "La pazienza, caro sindaco Franchi, è finita", conclude il messaggio con cui annuncia il passo. Spelletti sostiene di essere rimasto in maggioranza finora per rispetto al voto degli elettori, ma di essere stato sconcertato, già in campagna elettorale, quando invece di un gruppo civico si trovò di fronte una coalizione comprendente Partito Democratico e ’Pescia è di Tutti’, nei quali "non mi ero mai riconosciuto". Si dice deluso: "Mi sono fidato di Riccardo, ho sbagliato ma non si può tornare indietro", commenta, sottolineando che all’epoca era "politicamente ingenuo", ma di non esserlo più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spelletti passa all’opposizione. Attacco frontale al sindaco Franchi: "Mi sono fidato di lui, ho sbagliato"

