Spari contro un 39enne nel quartiere di Piscinola indagano i carabinieri

I carabinieri stanno indagando dopo che alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro un uomo di 39 anni in via Osci a Piscinola. L’uomo non è rimasto ferito, ma ancora non sono stati trovati bossoli sul luogo. La scena ha lasciato tutti sotto shock, mentre gli investigatori cercano di ricostruire cosa sia successo.

