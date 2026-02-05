Sparatoria in Autosole indagato il poliziotto che ha esploso il colpo

La procura di Arezzo ha aperto un’indagine sulla sparatoria avvenuta tra Arezzo e Monte San Sanino. Durante la notte, un poliziotto ha esploso un colpo che ha ferito un ladro. L’agente è ora sotto indagine, mentre si cerca di capire cosa sia successo realmente in quel tratto di autostrada.

Arezzo, 5 febbraio 2026 – C'è un' indagine aperta dalla procura di Arezzo sulla sparatoria avvenuta nella notte tra lunedì e martedì lungo l'Autostrada del Sole, nel tratto tra Arezzo e Monte San Savino, episodio che ha portato al ferimento di un ladro e all'iscrizione nel registro degli indagati di un agente della polizia stradale. Una procedura che è un atto dovuto da parte degli inquirenti, ma che apre un nuovo fronte investigativo sulla dinamica di una notte segnata prima da un furto in abitazione nel Valdarno e poi da un inseguimento a tutta velocità lungo l'Autosole. Secondo quanto ricostruito dalla procura, guidata dal sostituto procuratore Marco Dioni, tutto sarebbe iniziato poco dopo la mezzanotte, quando una pattuglia della sottosezione di Battifolle ha intercettato un'auto sospetta nel tratto aretino dell'autostrada in direzione Roma.

