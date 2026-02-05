Sparano a salve contro i passanti | nel mirino un 39enne

I carabinieri del Vomero sono intervenuti ieri sera in via Osci, nel quartiere di Piscinola, dopo aver sentito degli spari. Qualcuno ha sparato a salve contro i passanti e poi è scappato. Nessuno si è fatto male, ma la scena ha spaventato tutti in zona. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire chi ci fosse dietro e cosa abbia spinto a un gesto così rischioso.

Ieri sera i carabinieri del Vomero sono intervenuti in via Osci nel quartiere di Piscinola per l'esplosione di colpo d'arma da fuoco. Due sconosciuti in scooter avrebbero puntato una pistola verosimilmente a salve contro un 39enne che passeggiava. Poi avrebbero esploso un colpo. Non sono stati.

