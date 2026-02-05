Spahija elogia la squadra | Partita meravigliosa difesa eccellente nella ripresa

La Reyer Venezia ha vinto in trasferta contro Manresa in una partita che ha messo in mostra una difesa solida e una buona gestione del ritmo. L’allenatore Spahija ha elogiato la squadra, definendo la prestazione “meravigliosa” e sottolineando l’eccellenza difensiva nella ripresa. La vittoria conferma i passi avanti fatti dalla squadra e il miglioramento nelle strategie di gioco.

La rey er venezia ha raccolto una vittoria esterna decisiva contro manresa, confermando progressi difensivi e una gestione del ritmo in grado di contenere le iniziative avversarie. la sfida è stata intensa e competitiva, e la squadra ha dimostrato una crescita nell’esecuzione collettiva sia in attacco sia in difesa. l’atteggiamento è stato guidato dall’impegno di gruppo e da una precisa interpretazione dei momenti chiave della partita. Nella contesa, manresa ha imposto un ritmo molto alto e ha mostrato una marcata aggressività su entrambi i lati del campo. dopo l’intervallo, è stato chiaro che vincere non sarebbe stato possibile se si fosse continuato a subire 50 punti nel primo tempo; la rey er ha quindi rivisto l’approccio difensivo per controllare meglio la gara e impostare una gestione più solida. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

